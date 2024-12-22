Щербакова провела мастер-класс на катке в Москве: «Это возможность отключиться от всех проблем, повеселиться, зарядиться позитивным и новогодним настроением, научиться чему-то новому»

Анна Щербакова провела мастер-класс на катке Северного речного вокзала в Москве.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показывала участникам мастер-класса упражнения на льду, а затем провела автограф-сессию.

«Мастер-класс – это не суровая тренировка на пределе возможностей. Это возможность отключиться от всех проблем, повеселиться, зарядиться позитивным и новогодним настроением, а также научиться чему-то новому», – сказала Щербакова .