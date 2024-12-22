Щербакова провела мастер-класс на катке в Москве: «Это возможность отключиться от всех проблем, повеселиться, зарядиться позитивным и новогодним настроением, научиться чему-то новому»
Анна Щербакова провела мастер-класс на катке Северного речного вокзала в Москве.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию показывала участникам мастер-класса упражнения на льду, а затем провела автограф-сессию.
«Мастер-класс – это не суровая тренировка на пределе возможностей. Это возможность отключиться от всех проблем, повеселиться, зарядиться позитивным и новогодним настроением, а также научиться чему-то новому», – сказала Щербакова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем