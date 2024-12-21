Садкова о серебре чемпионата России: «Эмоции зашкаливают, рада, что получилось сделать все задуманное»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о зашкаливающихся эмоциях после серебра ЧР.

«Сегодня очень запоминающийся день, лучший в этом году, считаю. Эмоции зашкаливают, рада, что получилось сделать все задуманное. Невероятная, красивая, большая арена, эмоции только положительные.

Эта медаль действительно очень ценна два меня, первая медаль взрослого чемпионата России. Большая работа была проделана для того, чтобы показать сегодня достойный результат, много эмоций было потрачено. Рада, что все сложилось хорошо», – сказала Садкова.