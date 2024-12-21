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Акатьева о произвольной «Адмирал»: «Хотела исполнить эту программу для омской публики. Это придавало в какой-то степени сил»

Акатьева рассказала, что хотела исполнить программу «Адмирал» для омской публики.

Фигуристка Софья Акатьева заняла пятое место на чемпионате России в Омске. В произвольной программе она выступает под музыку из фильма «Адмирал».

«Я хотела исполнить эту программу именно для омской публики, потому что это значимая история для данного города. И это придавало в какой-то степени сил, особенно в середине программы. Я думала о том, что просто хочу в этом моменте наслаждаться.

Я здесь далеко не первый раз. За период соревнований не особо успела где-то погулять – тренировки, перестройка по времени. Но завтра это сделаю.

Это был далеко не мой максимум, мне еще предстоит долгое восстановление физической и ментальной формы, чтобы не волноваться так на соревнованиях. Но я довольна произвольной программой, над короткой нужно дальше работать.

На соревнованиях я не сделала свой максимум, но очень счастлива, что в целом выступаю здесь, и получила удовольствие от прокатов, публики. Я успела насладиться каждым моментом, поскольку не только ради элементов катаюсь, но и ради эмоций, которые я получаю от зрителей. Надеюсь, дальше будет лучше.

С тренерами мы обсудили, что сегодня нужно показать чистый, аккуратный прокат. Из-за этого мы довольно сильно облегчили программу. На чемпионате России нужно кататься чисто. Надеюсь, буду уже нарабатывать более сложные элементы и идти дальше по ходу сезона», – сказала Акатьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
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