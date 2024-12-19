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Игнатов о Трусовой: «На произвольную она приезжать не планировала. Но во время проката для меня не имеет значения, что происходит за бортиком, я сосредоточен на катании»

Макар Игнатов высказался об отсутствии Александры Трусовой на чемпионате России.

Сегодня Игнатов выступил с короткой программой (96,22 балла) на турнире в Омске. Он идет четвертым по итогам первой разминки из трех.

«Сегодня все сложилось. Посмотрим, что будет в произвольной. Рад, что удалось чисто откатать. Но всегда есть что улучшить. После акселя почувствовал драйв, понял, что отдаю эмоции, выдохнул.

Саши (Трусовой) нет на чемпионате России? Так получилось. На произвольную она приезжать не планировала. Разве что в тайне от меня. Но во время проката для меня не имеет значения, что происходит за бортиком, я сосредоточен на своем катании», – сказал фигурист.

Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в августе. Впоследствии Александра неоднократно посещала соревнования, где поддерживала супруга.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoчемпионат России
logoМакар Игнатов
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
мужское катание
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