«Уважаемые комментаторы, обращение к вам. Не надо мне писать, что этот образ был неуместный». Бойкова о наряде на жеребьевку чемпионата России

Бойкова призвала не критиковать ее образ на жеребьевке чемпионата России.

– Я люблю наряжаться на жеребьевки. Наверное, это заметно. Платье от российского бренда, не какое-то авторское. Мне они очень-очень нравятся, у меня от них достаточно много вещей.

Я хотела прокомментировать тот момент, что когда я выбираю, например, наряд на жеребьевку, я всегда отталкиваюсь от того, что обычно она у нас происходит в театре, в опере, где-то в таком месте. И когда в этот раз была жеребьевка на арене, для меня это был сюрприз. Я понимаю, что данный образ не совсем подходил к арене спортивной.

Уважаемые комментаторы! Обращение к вам. Не надо мне писать, что этот образ был неуместный. Я это поняла, когда увидела, что у нас жеребьевка на арене. Я бы выбрала немножко другой наряд. Но в любом случае он красивый, мне он нравится. Вопросов к себе у меня нет.

– А что, много пишут?

– Ну, лично мне – нет. Я просто комментарии люблю читать. Наверное, надо переставать это делать. Ну нет, на самом деле написали в директ, спросили, при чем там маска.

Могу ответить так, что спину можно было не увидеть, например, на этом платье. Но она там очень красивая тоже, гипюровый вырез. А маска – она добавляет этому образу изюминки, – сказала фигуристка Александра Бойкова на пресс-конференции после короткой программы.

Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: Бойкова – с вуалью, Муравьева – с леопардом, Загитова – в металлике