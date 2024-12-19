Бойкова о падении с выброса: «Я была просто в шоке. Приземлилась, почувствовала лед под ногами, думаю: хорошо, раскрываемся. И через какой-то момент я уже на попе»
Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в короткой программе на чемпионате России в Омске. Дуэт набрал 73,40 балла – это их худший результат с 2019 года.
Фигуристы высказались о прокате в эфире Первого канала.
Козловский: Сейчас это сложно или даже невозможно проанализировать. На самом деле не видим никакой причины, прекрасно катали, прекрасно готовились. Если взять все прокаты с августа, то самая грубая ошибка в нашем прокате – это Саша допустила степ-аут на выбросе. И все.
То есть сегодня когда случилось это падение – мы были просто в шоке, мы его не ждали. Если посмотреть, то видно, что Саша уже почти выехала, но в какой-то момент просто слетела. Сложно строить какие-то аналитические справки. Как говорят – лед скользкий. Так бывает, так случилось, не повезло.
Бойкова: Я была просто в шоке, потому что мы не ожидали такой ошибки. Я приземлилась, почувствовала лед под ногами, думаю: хорошо, раскрываемся. И через какой-то момент я уже на попе. Смотрю на Диму, он смотрит на меня – и полное непонимание у нас в глазах, наверное, читалось. Потом Дима сказал, что я спешила везде – ну да, мне хотелось закончить это поскорее.
Козловский: Потом я глазами показывал – Саша, спокойно, катаем дальше.
Бойкова: Тодес? У меня есть такая особенность, что в тодесе я зажимаюсь. А если происходит какая-то ошибка до этого, то я еще больше зажимаюсь. И поэтому просто не дала оттяжку, потому что не чувствовал себя достаточно в ногах.
«Она в жизни так не падала». Бойкова и Козловский уже мимо золота чемпионата России?
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