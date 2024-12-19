Худайбердиева о конкуренции в танцах: «Плотность результатов говорит об уровне. Это добавляет больше адреналина, держит в ежовых рукавицах»

Елизавета Худайбердиева высоко оценила конкуренцию в российских танцах на льду.

Сегодня Худайбердиева и Егор Базин заняли третье место в ритм-танце на чемпионате России в Омске (83,55). Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (85,62), вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96).

«Плотность результатов говорит об уровне танцев на льду в России. Я понимаю, что маленький разрыв, но еще не посмотрела баллы.

Добавляет ли это мотивации? Никогда никто из присутствующих не выходил на разминку с мыслью, что можно что-то недоделать, на мотивацию это не влияет. Это скорее добавляет больше адреналина, держит в ежовых рукавицах.

Хочу сказать спасибо всем спортсменам, потому что максимально комфортно со всеми соревноваться. Каждый приходит заниматься своим делом, нет никакого перехода из рабочего в личное. Все улыбаются, желают чистого проката, комфортная обстановка в раздевалках.

Когда я только выходила из юниоров, была другая атмосфера. Сейчас конкуренция гораздо выше, все должны быть более настроены, но все очень круто», – сказала чемпионка России сезона-2022/23 Худайбердиева.

Также фигуристка отметила изменения в ритм-танце дуэта с Базиным.

«С контрольных прокатов мы поменяли поддержку, много работали с хореографом Сергеем Петуховым над атмосферой танца. У Егора очень талантливо получается не уйти в кривляния, а точно попасть в образ Остина Пауэрса. Работали над техникой и образами, чтобы от старта к старту становиться лучше», – заявила Худайбердиева.