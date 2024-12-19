Елизавета Худайбердиева: «Выгляжу поникшей из‑за усталости – рано встали, после прилета мало отдохнули. Все эмоции и силы вышли на лед»
После ритм-танца дуэт занимает третье место с результатом 83,55 балла.
Егор Базин: Все хорошо, чуток на твизлах пошатнуло, но особо не должно повлиять на результат.
– Как вам арена? Говорят маленькая.
Базин: Это она еще в длину большая, бывают меньше. Выступали в Омске два раза, на арене крутые цвета, все круто.
Елизавета Худайбердиева: В Балашихе катались много, цвета привычные, потому что «Авангард» играл там. Я люблю, когда много света, зрителей. Публика великолепная.
– Есть ощущение, что это старт мирового уровня?
Худайбердиева: Организовывают в России все соревнования по фигурному катанию на уровне международных стартов, а зачастую и лучше. Мы настолько избалованы уже, привыкли к стюардам, шаттлам, поминутному расписанию.
– Показалось, не очень довольны оценками?
Худайбердиева: За баллами сюда не ехали, оценки не смотрела. Выгляжу поникшей из‑за усталости, рано встали, после прилета мало отдохнули. Все эмоции и силы вышли на лед.
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