Елизавета Худайбердиева: «Выгляжу поникшей из‑за усталости – рано встали, после прилета мало отдохнули. Все эмоции и силы вышли на лед»

Танцоры на льду Худайбердиева и Базин прокомментировали свое выступление на ЧР.

После ритм-танца дуэт занимает третье место с результатом 83,55 балла.

Егор Базин: Все хорошо, чуток на твизлах пошатнуло, но особо не должно повлиять на результат.

– Как вам арена? Говорят маленькая.

Базин: Это она еще в длину большая, бывают меньше. Выступали в Омске два раза, на арене крутые цвета, все круто.

Елизавета Худайбердиева: В Балашихе катались много, цвета привычные, потому что «Авангард» играл там. Я люблю, когда много света, зрителей. Публика великолепная.

– Есть ощущение, что это старт мирового уровня?

Худайбердиева: Организовывают в России все соревнования по фигурному катанию на уровне международных стартов, а зачастую и лучше. Мы настолько избалованы уже, привыкли к стюардам, шаттлам, поминутному расписанию.

– Показалось, не очень довольны оценками?

Худайбердиева: За баллами сюда не ехали, оценки не смотрела. Выгляжу поникшей из‑за усталости, рано встали, после прилета мало отдохнули. Все эмоции и силы вышли на лед.