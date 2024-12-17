Анна Щербакова станет ведущей жеребьевки на чемпионате России по фигурному катанию
Анна Щербакова будет вести жеребьевку на чемпионате России по фигурному катанию.
Турнир пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Жеребьевка на короткие программы начнется 18 декабря в 17:00 по московскому времени, показывать ее будет сайт Первого канала.
«Ведущей и звездной гостьей станет амбассадор Ростелеком – чемпионата России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка Анна Щербакова», – сообщается в телеграм-канале «Омск, ты просто космос».
Наши фигуристы разогнали конкуренцию до экстремальной. У кого выше шансы на золото ЧР?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Омск, ты просто космос»
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