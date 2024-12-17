Анна Щербакова станет ведущей жеребьевки на чемпионате России по фигурному катанию

Анна Щербакова будет вести жеребьевку на чемпионате России по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Жеребьевка на короткие программы начнется 18 декабря в 17:00 по московскому времени, показывать ее будет сайт Первого канала.

«Ведущей и звездной гостьей станет амбассадор Ростелеком – чемпионата России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка Анна Щербакова », – сообщается в телеграм-канале «Омск, ты просто космос».

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