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Анна Щербакова станет ведущей жеребьевки на чемпионате России по фигурному катанию

Анна Щербакова будет вести жеребьевку на чемпионате России по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

Жеребьевка на короткие программы начнется 18 декабря в 17:00 по московскому времени, показывать ее будет сайт Первого канала.

«Ведущей и звездной гостьей станет амбассадор Ростелеком – чемпионата России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка Анна Щербакова», – сообщается в телеграм-канале «Омск, ты просто космос».

Наши фигуристы разогнали конкуренцию до экстремальной. У кого выше шансы на золото ЧР?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Омск, ты просто космос»
женское катание
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