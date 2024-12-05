Эмбер Гленн: «На тройной аксель меня вдохновила Туктамышева. Я долго изучала, как она его прыгает»
«Можно сказать, что на тройной аксель меня вдохновила Елизавета Туктамышева. Я долго изучала, как она его прыгает – бесконечно смотрела ее прокаты и рассматривала каждый нюанс прыжка.
Она одна из очень редких примеров, когда тройной аксель делает не девушка с юниорским телом, а взрослая фигуристка. Это ведь совсем другая история: тело после пубертата меняется, изменяются его пропорции – поэтому и подход к самому прыжку должен быть совершенно другой. Невозможно заходить на него с той же техникой, что у девочек в 15 лет.
Мой тройной аксель больше похож на мужской аксель, чем на стандартный аксель юниорок. Наверное, тут нужна другая амплитуда прыжка – и у Елизаветы было именно так. Поэтому, конечно, она была для меня примером и ролевой моделью в этом вопросе», – передает слова фигуристки корреспондент Спортс Майя Багрянцева.
«У тебя одно тело, не разрушай его». В фигурке можно расцвести в 25 – доказано американкой
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