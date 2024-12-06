Джеки Вонг о возрастном цензе: «Мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок»
Американский журналист Джеки Вонг положительно высказался о новом возрастном цензе.
«Новый возрастной ценз должен прежде всего изменить то, как тренеры планируют траекторию развития своих фигуристов. Если конечной целью является конкретное соревнование (например, Олимпиада), тренировки и план будут корректироваться, чтобы выводить на пик именно к этому старту.
В целом мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок.
Девушки слишком много и усердно тренировались, забирая у себя лучшие годы молодой жизни, только лишь для того, чтобы показать, на что они способны в течение двух-трех сезонов, после чего уйти на пенсию», – сказал Вонг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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