Джеки Вонг о возрастном цензе: «Мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок»

Американский журналист Джеки Вонг положительно высказался о новом возрастном цензе.

«Новый возрастной ценз должен прежде всего изменить то, как тренеры планируют траекторию развития своих фигуристов. Если конечной целью является конкретное соревнование (например, Олимпиада), тренировки и план будут корректироваться, чтобы выводить на пик именно к этому старту.

В целом мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок.

Девушки слишком много и усердно тренировались, забирая у себя лучшие годы молодой жизни, только лишь для того, чтобы показать, на что они способны в течение двух-трех сезонов, после чего уйти на пенсию», – сказал Вонг.