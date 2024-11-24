Алина Горбачева: «Есть желание выиграть чемпионат России, я буду стремиться к этому»

Алина Горбачева нацелена выиграть чемпионат России по фигурному катанию.

Сегодня 17-летняя спортсменка победила на этапе Гран-при страны в Санкт-Петербурге (234,58 балла), исполнив четверной сальхов в произвольной программе.

«Завтра у меня будет выходной – надо чуть-чуть выдохнуть, с новыми силами буду готовиться к чемпионату России, буду следовать беспрекословно мнению тренеров, чтобы подойти к чемпионату в лучшей форме. Конечно, есть желание выиграть чемпионат, я буду стремиться к этому.

Четверной я готовила, на тренировках катали с ним программу. Да, болела, но я много тренировалась. Только в пятницу решили передохнуть – переключилась, погуляли, сходила на массаж, сделала маникюр. Все это помогает отвлечься, перезагрузиться.

Сегодня тренировка не очень хорошо прошла – не привыкла так рано тренироваться. Но главное было показать результат на соревнованиях. Хорошие прокаты помогают двигаться дальше», – отметила Горбачева .

Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.