Алина Горбачева: «Есть желание выиграть чемпионат России, я буду стремиться к этому»
Сегодня 17-летняя спортсменка победила на этапе Гран-при страны в Санкт-Петербурге (234,58 балла), исполнив четверной сальхов в произвольной программе.
«Завтра у меня будет выходной – надо чуть-чуть выдохнуть, с новыми силами буду готовиться к чемпионату России, буду следовать беспрекословно мнению тренеров, чтобы подойти к чемпионату в лучшей форме. Конечно, есть желание выиграть чемпионат, я буду стремиться к этому.
Четверной я готовила, на тренировках катали с ним программу. Да, болела, но я много тренировалась. Только в пятницу решили передохнуть – переключилась, погуляли, сходила на массаж, сделала маникюр. Все это помогает отвлечься, перезагрузиться.
Сегодня тренировка не очень хорошо прошла – не привыкла так рано тренироваться. Но главное было показать результат на соревнованиях. Хорошие прокаты помогают двигаться дальше», – отметила Горбачева.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
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