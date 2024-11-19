Костнер о том, что бы пожелала Валиевой: «По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит»

Каролина Костнер обратилась с пожеланием к Камиле Валиевой.

— Камила говорит, что хочет вернуться в спорт — как и вы, после своего отстранения. Что бы вы ей сказали?

— Ну, путь каждого спортсмена уникальный и особенный. Что я бы ей пожелала? По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит.

— В принципе дело Валиевой, да и в вашем были, скажем, нюансы, заставляет задуматься об антидопинговой системе, изменениях в ней?

— Я не думаю, что это мне решать. Я недостаточно в это погружена, чтобы комментировать.

— Вы тренировались в России у Алексея Мишина. Держите с ним связь?

— Я ему шлю поздравления с Днем рождения и на новогодние праздники, иногда обмениваемся сообщениями. Это опыт, который я очень нежно храню в памяти. Я многому научилась и вообще это большая честь, что у меня была возможность получить знания от такого великого профессора. Передаю ему привет, – рассказала итальянская фигуристка.