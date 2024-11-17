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Фигуристка Дорошевская: «Жизнь в Курске достаточно непростая. Но я стараюсь смотреть на все с позитивной стороны и верю, что все наладится в ближайшем будущем»

Фигуристка Дорошевская продолжит тренироваться в Курске, несмотря на обстановку.

Сегодня Виктория Дорошевская заняла десятое место на этапе Гран-при России в Москве. 

— Ты прямо тренируешься в Курске? Какие у вас условия тренировок? Наверняка с Москвой и Питером не сравнить.

— Я тренируюсь и живу в Курске, да. Условия, конечно, отличаются от Москвы и Питера, где намного больше возможностей. Но спортсмены из регионов очень стараются пробиться на турниры такого уровня. У нас в день полтора часа льда, иногда бывает и меньше. Шесть дней в неделю. Но продолжаю идти к цели.

— Это для тебя самый важный турнир в жизни?

— Я уже была на серии Гран-при в 2022 году, но пропустила в прошлом сезоне, была травма, не смогла выступить. Травма меня остановила на какое-то время, но я продолжила заниматься фигурным катанием. У меня есть цель, я к ней иду. Стараюсь как можно быстрее восстанавливаться и идти дальше.

— Что за цель?

— Моя цель — понравиться зрителям и судьям, показывать с хорошей стороны. Хочу, чтобы меня запомнили.

— Переезд не рассматриваешь?

— Нет, я хочу представлять свой регион, Курскую область. Не планирую переезжать в Москву или Петербург, хочу представлять и поддерживать свой родной город.

— Какова жизнь в Курске сейчас, учитывая внешние обстоятельства?

— Жизнь в Курске достаточно непростая. Но я стараюсь смотреть на все с позитивной стороны и верю, что все наладится в ближайшем будущем, будет снова все хорошо. Поэтому стараюсь радовать зрителей, по большей части — из Курской и Белгородской областей, своими выступлениями. Просто хочу поддержать.

— Изменились условия подготовки?

— Изменились, конечно. Сейчас намного сложнее тренироваться. Если начинается ракетная опасность — прерываем тренировку, ждем отмены угрозы. И она может длиться всю тренировку, у нас может пропасть весь лед, и получается, тренировочный день впустую, — сказала Дорошевская.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Золотой конек Москвы
Виктория Дорошевская
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