Даниил Глейхенгауз: «Самсонов на тренировке подвернул ногу. Ему нужно больше заниматься подкачкой голеностопа»
Даниил Глейхенгауз рассказал о новой травме фигуриста Даниила Самсонова.
Сегодня 19-летний Самсонов снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве. После короткой он шел на четвертом месте.
«К сожалению, Самсонов на утренней тренировке подвернул ногу. Он снимается с соревнований, нога опухла. Сейчас залез в ботинок, сказал, что больно, не может.
У него все время ноги на полу подворачиваются. Он склонен к подворотам. Ему нужно больше заниматься подкачкой голеностопа.
Надеюсь, неделя‑две [на восстановление] – не больше. Ничего смертельного нет», – сказал хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает в группе Этери Тутберидзе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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