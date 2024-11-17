Даниил Глейхенгауз: «Самсонов на тренировке подвернул ногу. Ему нужно больше заниматься подкачкой голеностопа»

Даниил Глейхенгауз рассказал о новой травме фигуриста Даниила Самсонова.

Сегодня 19-летний Самсонов снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве. После короткой он шел на четвертом месте.

«К сожалению, Самсонов на утренней тренировке подвернул ногу. Он снимается с соревнований, нога опухла. Сейчас залез в ботинок, сказал, что больно, не может.

У него все время ноги на полу подворачиваются. Он склонен к подворотам. Ему нужно больше заниматься подкачкой голеностопа.

Надеюсь, неделя‑две [на восстановление] – не больше. Ничего смертельного нет», – сказал хореограф Даниил Глейхенгауз , который работает в группе Этери Тутберидзе.