Камила Валиева посетила этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Камила Валиева пришла на этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Фигуристка смотрела с трибуны короткие программы женщин. Также сообщается, что Валиева раздавала автографы. Валиева хочет вернуться в спорт после окончания допинг-бана: «Оставлять карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо»