0

Ходыкин о работе с Липницкой: «Юлия – требовательный тренер. Она построже, чем мои тренеры в парах»

Денис Ходыкин рассказал о работе с Юлией Липницкой в академии Евгения Плющенко.

«Меня посоветовал туда мой друг. Сначала пришел поработать на ОФП, потом постепенно втягивался и начал ходить на лед к Юле Липницкой — с младшей группой, со старшей. Работаю с одиночниками и одиночницами, с младшей и старшей группами.

Начал тренерскую карьеру давно, с подкаток. Наверное, с 18 лет кто-то просился на прыжки. Долгое время работал на сборах в ISA — на удочке, с прыжками. Понял, что после сборов и подкаток хочется работать на результат детей, видеть их прогресс в течение каждого дня.

Юля — наш главный тренер. Есть тренер по скольжению (Денис Витальевич Пичужкин), я занимаюсь технической частью. Всего три-четыре специалиста.

Липницкая — требовательный тренер. Дисциплина очень важна. Она построже, чем мои тренеры в парах, в одиночном уже не вспомню. Работа царит серьезная, атмосфера именно такая.

Евгений Викторович (Плющенко) приезжал несколько раз, но я с ним не пересекался. Каток у нас максимально удобный, всего хватает — льда, ОФП, залы, лонжи. Все для того, чтобы дети показывали результат», – сказал Ходыкин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoЮлия Липницкая
logoДенис Ходыкин
logoАкадемия Плющенко
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»
1731 октября, 08:30
Ученица Плющенко Вероника Жилина пропустит сезон, чтобы устранить проблемы со здоровьем. Она не соревновалась с весны 2023 года
11127 октября, 09:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Вайцеховская о Косторной: «В голову настойчиво лезет мысль, что и эта фигуристка исчерпала ресурс — пала жертвой системы, как и все ее предшественницы»
612 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Карартынян, Лукин, Семков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами
1217 минут назадLive
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Двоеглазова лидирует после короткой программы, Костылева – 2-я, Лебедева – 3-я
58828 минут назад
Денис Ходыкин: «Меня не ранили комментарии о весе, больше задевало, когда говорили, что я плохой партнер. Я с этим не согласен»
336 минут назад
Елизавета Худайбердиева: «Сегодня все понимают: танцы на льду — сложно, почетно и красиво. Раньше уйти в танцы приравнивалось к наказанию и посвящению в лохи»
439 минут назад
Худайбердиева о выборе танцев на льду: «Родители отреагировали очень негативно. Папа выступал против задранных юбок и мальчика рядом»
444 минуты назад
Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Не будут кататься — и не будут кататься. Алена дурит вас, а вы ведетесь»
1345 минут назад
Ходыкин о завершении карьеры: «У меня нет возможности кататься до 40 лет и иметь стабильный доход от спорта»
56 минут назад
Аделина Галявиева: «Мне приятно видеть побольше программ от взрослых женщин, которые не стесняются своей сексуальности. Как Луна Хендрикс»
9сегодня, 12:32
Екатерина Боброва: «Петросян выходит, и она на льду киллер — в хорошем смысле этого слова, насколько это возможно»
5сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Документальный сериал «Киборг» с участием Романа Костомарова выйдет на ТВ 10 ноября
8 минут назадКино
Ветлугин о короткой программе под песню Агутина: «Это была постановка с целью покайфовать. Возможно, многим зрителям песня нравится»
8вчера, 10:56
Артем Ковалев выступит на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге
55 ноября, 18:38
Осокина о возможном возвращении Валиевой: «У Камилы очень хорошие прыжки, хореография, есть изюминки. Ее будут все ждать»
215 ноября, 14:34
Виктория Синицина: «Сначала участие в «Ледниковом периоде» было под вопросом из-за плотного графика, но все же решила, что мне это интересно»
65 ноября, 09:42
Павел Ковалев: «До Олимпиады-2030 еще много времени, хотелось бы подумать о семье, о детях. Возможно, возьмем перерыв в следующем олимпийском цикле»
14 ноября, 10:20
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
1984 ноября, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
414 ноября, 05:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
24 ноября, 04:20
Лутфуллин о программе «Любовь с первого взгляда»: «Было ли такое в жизни? Да. Как познакомились с девушкой, я ей часа через три сказал: переезжай ко мне»
53 ноября, 11:30