Ходыкин о работе с Липницкой: «Юлия – требовательный тренер. Она построже, чем мои тренеры в парах»
«Меня посоветовал туда мой друг. Сначала пришел поработать на ОФП, потом постепенно втягивался и начал ходить на лед к Юле Липницкой — с младшей группой, со старшей. Работаю с одиночниками и одиночницами, с младшей и старшей группами.
Начал тренерскую карьеру давно, с подкаток. Наверное, с 18 лет кто-то просился на прыжки. Долгое время работал на сборах в ISA — на удочке, с прыжками. Понял, что после сборов и подкаток хочется работать на результат детей, видеть их прогресс в течение каждого дня.
Юля — наш главный тренер. Есть тренер по скольжению (Денис Витальевич Пичужкин), я занимаюсь технической частью. Всего три-четыре специалиста.
Липницкая — требовательный тренер. Дисциплина очень важна. Она построже, чем мои тренеры в парах, в одиночном уже не вспомню. Работа царит серьезная, атмосфера именно такая.
Евгений Викторович (Плющенко) приезжал несколько раз, но я с ним не пересекался. Каток у нас максимально удобный, всего хватает — льда, ОФП, залы, лонжи. Все для того, чтобы дети показывали результат», – сказал Ходыкин.
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