Татьяна Тарасова: «Медведева – профессиональный человек, всегда делает работу хорошо. То, что она стала ведущей «Ледникового периода», сильно ее развивает»

Татьяна Тарасова высоко оценила качества Евгении Медведевой как ведущей.

«Женя – профессиональный человек, всегда делает свою работу хорошо. То, что она стала ведущей «Ледникового периода», ее сильно развивает.

Она очень старается, мне нравится, как она двигается в этом направлении», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак