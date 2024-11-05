Татьяна Тарасова: «Медведева – профессиональный человек, всегда делает работу хорошо. То, что она стала ведущей «Ледникового периода», сильно ее развивает»
Татьяна Тарасова высоко оценила качества Евгении Медведевой как ведущей.
«Женя – профессиональный человек, всегда делает свою работу хорошо. То, что она стала ведущей «Ледникового периода», ее сильно развивает.
Она очень старается, мне нравится, как она двигается в этом направлении», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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