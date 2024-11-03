«Символы России – балалайка, матрешка и храм Василия Блаженного. Может, добавим медведя». Плющенко и Рудковская об использовании образов в шоу «Щелкунчик»
2 ноября в Москве прошло ледовое шоу «Щелкунчик» с балетом, создателями которого являются Евгений Плющенко и Яна Рудковская.
В основу постановки легло классическое либретто балета Петра Чайковского «Щелкунчик», в котором Мари с помощью своего крестного Дроссельмейера попадает в волшебное королевство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург.
«Символы России – балалайка, матрешка и храм Василия Блаженного, все логично», – ответила Рудковская на вопрос, почему в шоу по сказке немецкого писателя Гофмана на льду на несколько минут появилась матрешка, а само представление шло на фоне изображения храма Василия Блаженного и балалаек.
«Может быть, мы добавим туда медведя», – сказал Плющенко.
«Белого», – добавила Рудковская.
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