«Символы России – балалайка, матрешка и храм Василия Блаженного. Может, добавим медведя». Плющенко и Рудковская об использовании образов в шоу «Щелкунчик»

Плющенко и Рудковская высказались об использовании символики России в шоу.

2 ноября в Москве прошло ледовое шоу «Щелкунчик» с балетом, создателями которого являются Евгений Плющенко и Яна Рудковская .

В основу постановки легло классическое либретто балета Петра Чайковского «Щелкунчик», в котором Мари с помощью своего крестного Дроссельмейера попадает в волшебное королевство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург.

«Символы России – балалайка, матрешка и храм Василия Блаженного, все логично», – ответила Рудковская на вопрос, почему в шоу по сказке немецкого писателя Гофмана на льду на несколько минут появилась матрешка, а само представление шло на фоне изображения храма Василия Блаженного и балалаек.

«Может быть, мы добавим туда медведя», – сказал Плющенко.

«Белого», – добавила Рудковская.