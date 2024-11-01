Арсений Федотов: «В принципе, доволен прокатом. Недоволен, что не получился снова третий четверной – я просто в толчок не попал»
Арсений Федотов заявил, что у него тяжело идет текущий сезон.
Фигурист победил на соревнованиях юниоров на Гран-при в Казани, набрав 261,04 балла.
В произвольной Федотов исполнил четверной тулуп и каскад четверной сальхов – тройной тулуп. С сольного четверного сальхова он упал.
«В принципе, доволен своим прокатом, недоволен, что не получился снова третий четверной, я просто в толчок не попал. Такой контент стабильно получается на тренировках.
Конечно, со зрителями приятнее выступать, поддержка чувствуется больше, но я сейчас больше на себе сконцентрирован.
Сезон идет тяжело у меня, не знаю, с чем связано, думаю, все нормально будет. В плане тренировок долго четверные вначале сделать не мог, с прошлого сезона у меня контент попроще, ни с чем это не связываю, надо наработать», – сказал Федотов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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