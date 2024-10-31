Вайцеховская о словах Жулина про судей: «Занимать оборонительную позицию, и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется недальновидной тренерской стратегией»

Вайцеховская после слов Жулина назвала недальновидными «наезды на судей».

Ранее тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин высказался о судействе на этапе Гран-при России в Магнитогорске: «Сейчас хотят дать дорогу молодым. Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем ».

«Я понимаю обиду Александра Жулина на судей и журналистов на самом деле. Его первая пара совершенно точно не стала кататься хуже, чем раньше. Более того, человек из судейского корпуса, которого я очень уважаю, сказал, что на тренировках в Магнитогорске Саша Степанова и Ваня Букин совершенно выдающимся образом катали куски произвольной программы. Просто танец пока не вкатан целиком. Потому и впечатление скомканное.

Но проблема в том, что на тренировки журналистам вход закрыт. С моей точки зрения, это вообще крайне недальновидное решение как раз с учетом сказанного выше. Тренировки в рамках всех крупных турниров на протяжении многих лет делались открытыми как раз с этой целью: чтобы все увидели лучшее, восхитились, и любую ошибку в соревнованиях воспринимали в контексте того, что было показано на тренировках. В смысле – закономерна она, или всего лишь случайность.

Когда этого не видишь, остается воспринимать прокаты в сравнении. Это сравнение сложилось в Магнитогорске, увы, не в пользу лидеров, причем во многих аспектах.

Да, для Степановой/Букина характерно поздно входить в сезон. Но если раньше это было безопасно, сейчас ситуация в танцах начинает меняться. Любая ошибка может привести к тому, что прежние 15-18 баллов превосходства превращаются в +3 и про твою пару начинают говорить, что она едва унесла ноги.

Это обидно, да. Но занимать оборонительную позицию – и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется мне в текущих реалиях достаточно недальновидной тренерской стратегией», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.