  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о словах Жулина про судей: «Занимать оборонительную позицию, и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется недальновидной тренерской стратегией»
5

Вайцеховская о словах Жулина про судей: «Занимать оборонительную позицию, и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется недальновидной тренерской стратегией»

Вайцеховская после слов Жулина назвала недальновидными «наезды на судей».

Ранее тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин высказался о судействе на этапе Гран-при России в Магнитогорске: «Сейчас хотят дать дорогу молодым. Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем».

«Я понимаю обиду Александра Жулина на судей и журналистов на самом деле. Его первая пара совершенно точно не стала кататься хуже, чем раньше. Более того, человек из судейского корпуса, которого я очень уважаю, сказал, что на тренировках в Магнитогорске Саша Степанова и Ваня Букин совершенно выдающимся образом катали куски произвольной программы. Просто танец пока не вкатан целиком. Потому и впечатление скомканное.

Но проблема в том, что на тренировки журналистам вход закрыт. С моей точки зрения, это вообще крайне недальновидное решение как раз с учетом сказанного выше. Тренировки в рамках всех крупных турниров на протяжении многих лет делались открытыми как раз с этой целью: чтобы все увидели лучшее, восхитились, и любую ошибку в соревнованиях воспринимали в контексте того, что было показано на тренировках. В смысле – закономерна она, или всего лишь случайность.

Когда этого не видишь, остается воспринимать прокаты в сравнении. Это сравнение сложилось в Магнитогорске, увы, не в пользу лидеров, причем во многих аспектах.

Да, для Степановой/Букина характерно поздно входить в сезон. Но если раньше это было безопасно, сейчас ситуация в танцах начинает меняться. Любая ошибка может привести к тому, что прежние 15-18 баллов превосходства превращаются в +3 и про твою пару начинают говорить, что она едва унесла ноги.

Это обидно, да. Но занимать оборонительную позицию – и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется мне в текущих реалиях достаточно недальновидной тренерской стратегией», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Жулин
Елена Вайцеховская
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о судействе на Гран-при в Магнитогорске: «Сейчас хотят дать дорогу молодым. Не хотелось бы, чтобы это делалось искусственным путем»
53вчера, 17:23
Кондратюк, Степанова и Букин пропустили жеребьевку этапа Гран-при в Магнитогорске
3725 октября, 09:29
Александр Жулин: «Степанова и Букин еще многое могут сказать на льду. Мне очень нравятся их программы в этом году»
1116 сентября, 14:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы
1738 минут назад
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
10438 минут назад
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
4338 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами
1343 минуты назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Литенко и Пахомов, Ростилова и Ауров выступят с произвольными танцами
46 минут назад
Александр Жулин: «Из нас свято хотят сделать Северную Корею — не хотелось бы, чтобы у них получилось, но всего можно ожидать»
129сегодня, 06:19
Жулин о квадроберах: «Я считаю, что это идиотизм и они занимаются дебилизмом в высшей стадии!»
85сегодня, 05:15
Крылова о снятии Плесовских и Желтышева с Гран-при в Казани: «Марк порезал ногу Еве за два дня до отъезда. Будем готовиться к этапу в Москве»
1вчера, 20:58
Мухортова о хобби: «Остановилась на брошках, заколках и эпоксидной смоле. Люди это покупают»
11вчера, 19:31
Анастасия Мухортова: «Этери Тутберидзе приходит на тренировки, прокаты делаем перед ней. Замечания больше по хореографии, по музыкальности»
11вчера, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы
2сегодня, 06:25
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1сегодня, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1429 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео