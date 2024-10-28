«Возможно, когда-нибудь прыгнем параллельное сальто за ручку». Ежлов и Шевченко о прыжках в танцах

Фигурист Андрей Ежлов не исключил исполнения параллельного сальто в программах.

Ранее Ежлов исполнил сольное сальто на этапе Гран-при России в Магнитогорске, где занял пятое место в дуэте с Софьей Шевченко.

«Идея пришла давно, еще в прошлом сезоне я прыгал сальто после выступления. Но после заседания ISU (Международного союза конькобежцев), когда его официально разрешили в соревнованиях, мы решили – а почему бы не вставить его в ритм-танец? Тем более оно неплохо ложится в программу.

Сальто я уверенно делаю уже лет пять, без проблем делаю его и на «свежие» ноги, и на «забитые». Достаточно сильно поднялся ажиотаж после этого сальто. Вечером после проката Соня мне написала: «Ну, видимо, придется прыгать вместе». Возможно, когда-нибудь прыгнем параллельное сальто за ручку», – рассказал Ежлов.

Шевченко отметила, что волновалась из-за исполнения сальто ее партнером.

«Я сначала очень переживала. Когда Андрей прыгал, у меня сердце замирало – я скрещивала пальцы, хоть бы все было нормально! Но потом поняла, что для него это как для нас какой-то переворот колесом. Он очень легко его делает, поэтому я отпустила эту ситуацию. Сейчас больше переживаю за свой выпад на коленке, потому что в конце еще надо как-то красиво встать.

Кстати говоря, сложность всего этого элемента заключается в том, что мы с Андреем в этот момент должны находиться близко друг к другу, буквально на расстоянии вытянутой руки. Это тоже оценивается судьями. Нам нельзя надолго расцепляться, и об этом нам судьи тоже рассказали на прокатах.

Пробовала бедуинский прыжок, через который Андрей в произвольном танце заходит на твиззлы – кстати, никто больше так не делает! Андрей говорит, что у меня получалось неплохо, но для меня это сложно по физике. Поэтому мы облегчили прыжок, я немного другой делаю.

Вообще прыжки мне даются не слишком легко, но что-то из акробатики можно попробовать. Думаю, при большом желании и при отсутствии страха это возможно. Хотя со вторым будет посложнее – все же я человек осторожный и предусмотрительный. В общем, совершенно точно я попробую. В межсезонье начнем делать какие-то наброски, и, быть может, через сезон получится», – заявила Шевченко.