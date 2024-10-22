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Александр Галлямов: «Если кто-то думает, что фигурное катание не развивается, то он абсолютно не прав»

Александр Галлямов не согласился с мнением, что фигурное катание не развивается.

– На Sports недавно вышел материал про то, что мировое фигурное катание находится в кризисе. В своем телеграм-канале вы написали, что это «интересная точка зрения». Мне показалось, или вы действительно не согласны?

– Если кто-то думает, что фигурное катание не развивается, то он абсолютно не прав. В России с учетом того, что мы уже третий сезон не выступаем на международных стартах, постоянно придумывают что-то новое. Появилось много новых и интересных турниров, которые привлекают множество зрителей.

Возьмем, например, чемпионат России по прыжкам. Когда он проводился в первый раз в 2022 году, он произвел довольно большой фурор. Даже в Европе его обсуждали. Потому что за рубежом ничего подобного не было и до сих пор нет. Тем не менее само это утверждение является неверным.

– Вы же понимаете, что эти турниры придумали от безысходности, из-за отсутствия международных стартов?

– Да, чтобы добавить спортсменам соревновательной практики. Но одно другому не мешает. Оказалось, что это еще и шаг вперед. То же можно сказать и про «Русский вызов». Казалось бы, это турнир шоу-программ, но такого тоже никто не делал, и все фигуристы к нему готовятся очень серьезно: придумывают специальные номера, поддержки, чтобы все это смотрелось красиво и органично.

Потом с этими номерами можно выступать и дальше, чтобы продолжать радовать болельщиков. Это не «от безысходности», это необходимость и ответ на внутренние вызовы.

– Есть мнение, что кризис фигурного катания произошел в том числе из-за отстранения российских спортсменов, в отсутствие которых конкуренция сильно снизилась.

– Сложно сказать. Хотя в первый сезон без России очень сильно ощущалось, что не хватало русских. Потом стало заметно, что зарубежные спортсмены все равно работают и прибавляют в мастерстве. Думаю, что русские фигуристы точно смогли бы составить хорошую конкуренцию. Во всяком случае, по оценкам видна разница, – сказал чемпион мира в парном катании Галлямов в интервью «Фонтанке».

Фигурное катание будто хочет умереть – потому что не знает, зачем жить

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Фонтанка»
logoсборная России
logoСпортс
пары
logoАлександр Галлямов
Открытый турнир по шоу-программам
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
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