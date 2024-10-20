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Вайцеховская о Эгадзе: «Вместо программы — невнятные страдания в стиле конца прошлого века»

Елена Вайцеховская назвала скучным выступление грузинского фигуриста Ники Эгадзе.

Эгадзе тренируется в группе Этери Тутберидзе. Он идет третьим после короткой программы на Гран-при США. 

«Рассказывая много лет назад о гениальности Оксаны Грищук, как танцовщицы, кто-то из известных хореографов мне объяснил: мол, фигуристка идеально чувствует музыку, позу и жест. Ни у какой другой танцовщицы тех времен не было столь органичной способности переходить от стремительных, акцентированных движений к максимально плавным и тягучим.

Современное мужское катание (женское тоже, но вчера я смотрела короткую программу мужчин на этапе Гран-при) — оно в целом про то же самое. Не про четверные — они давно стали всего лишь техническим элементом программы, пусть максимально сложным. А про музыку и чувство жеста. В короткой программе особенно, потому что именно этим выступлением ты создаешь первое о себе впечатление.

Чтобы понять, о чем я говорю, достаточно посмотреть выступления вчерашних призеров — Ильи Малинина, Као Миуры и Ники Эгадзе. Последний молодец на самом деле, в кои-то веки все прыгнул чисто, включая четверные сальхов и тулуп. Для фигуриста средней руки это реально большое достижение на первом серьезном старте.

Но вместо программы — невнятные страдания в стиле конца прошлого века, когда ты точно знаешь, как человек зайдет на прыжок, как из него выедет, и что вообще будет исполнено в каждую следующую секунду. И сразу становится невыносимо скучно», – написала Вайцеховская

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
Елена Вайцеховская
logoГран-при США
мужское катание
сборная Грузии
Ника Эгадзе
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