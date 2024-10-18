Синицина о своем салоне красоты: «Фигурное катание навсегда в сердечке и никуда не уходит, но теперь у меня есть еще одна страсть!»
Фигуристка Виктория Синицина показала, где откроет собственный салон красоты.
«Обещала рассказывать больше о нашем салоне красоты 😌
Мне всегда нравилось следить за темой бьюти. Об открытии салона я начала думать так давно, что даже не помню, когда это было впервые. Но это была настоящая мечта! Чтобы женщины и мужчины любого возраста могла почувствовать себя красивой и уверенной в себе.
Хочу создать место с атмосферой расслабления, комфорта и настоящего внимания к себе 💗
Фигурное катание навсегда в сердечке и никуда не уходит, но теперь у меня есть еще одна моя страсть! И это очень греет мне душу)» – написала в соцсети чемпионка мира в танцах на льду Синицина.
Фото: инстаграм Виктории Синициной.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Виктории Синициной
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