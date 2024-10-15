Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. Они тренируются под руководством Елены Соколовой.
Ритм-танец фигуристов поставлен под композицию Born to Be Alive Патрика Эрнандеса.
«Короткую программу мы ставили в США с Паскуале Камерленго. Музыку выбирали очень интересно. Вместе с Паскуале встретились прослушивать музыку 60-70-х годов. Катя и Женя дали ему послушать свои 6-7 вариантов, Паскуале предложил свой – Стиви Уандер – Superstition. Попробовали ее на льду, ребят композиция не зажгла.
Попросили подобрать другую музыку, потому что Стиви Уандер не так привычен для русской аудитории. Для того, чтобы ускорить процесс, музыку выбрала и нарезала Катя. Born to Be Alive – рожденный, чтобы жить. Музыка интересная, зажигает ребят, создает необходимый драйв», – сказала Соколова.
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