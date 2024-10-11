Владислав Вильчик: «Ничего плохого нет, что в прошлом сезоне мы были первые, а в этом – вторые. Это нормально, мы не роботы»
Пара заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, набрав 179,95 балла по сумме двух программ. Победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов.
– Как вы оцениваете свое выступление здесь?
Владислав Вильчик: Форму уже, наверное, набрали. Сейчас надо все закреплять и больше катать, прыжки улучшать.
– В прошлом сезоне вы дебютировали как пара и сразу вышли на лидирующие позиции. Этот сезон на такой высокой планке начинать легче или сложнее?
Анастасия Чернышова: Объективно, сейчас гораздо больше пар, которые катаются прям очень хорошо. В прошлом сезоне конкуренция не такая была.
Вильчик: Если мы возьмем прошлый сезон, то стабильных пар можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас многие пары прибавили. Это круто, будем дальше стараться с ними соперничать.
Ничего плохого нет, что в прошлом сезоне мы были первые, а в этом – вторые. Это нормально, мы не роботы. Мы дальше прогрессируем.
– Что пожелаете себе в этом сезоне?
Чернышова: Побед.
Вильчик: Здоровья.
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