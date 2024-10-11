Владислав Вильчик: «Ничего плохого нет, что в прошлом сезоне мы были первые, а в этом – вторые. Это нормально, мы не роботы»

Чернышова и Вильчик оценили свое выступление на этапе юниорского Гран-при России.

Пара заняла второе место на этапе Гран-при в Москве, набрав 179,95 балла по сумме двух программ. Победили Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

– Как вы оцениваете свое выступление здесь?

Владислав Вильчик: Форму уже, наверное, набрали. Сейчас надо все закреплять и больше катать, прыжки улучшать.

– В прошлом сезоне вы дебютировали как пара и сразу вышли на лидирующие позиции. Этот сезон на такой высокой планке начинать легче или сложнее?

Анастасия Чернышова: Объективно, сейчас гораздо больше пар, которые катаются прям очень хорошо. В прошлом сезоне конкуренция не такая была.

Вильчик: Если мы возьмем прошлый сезон, то стабильных пар можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас многие пары прибавили. Это круто, будем дальше стараться с ними соперничать.

Ничего плохого нет, что в прошлом сезоне мы были первые, а в этом – вторые. Это нормально, мы не роботы. Мы дальше прогрессируем.

– Что пожелаете себе в этом сезоне?

Чернышова: Побед.

Вильчик: Здоровья.