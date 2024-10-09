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  • Шанаева о распаде дуэта с Дроздом: «У Паши появилась идея сменить тренеров. А мне так хорошо у Жулина… Смысл менять тренерский штаб, если в нем комфортно?»
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Шанаева о распаде дуэта с Дроздом: «У Паши появилась идея сменить тренеров. А мне так хорошо у Жулина… Смысл менять тренерский штаб, если в нем комфортно?»

Елизавета Шанаева объяснила, почему распался из дуэт с Павлом Дроздом.

Шанаева и Дрозд – серебряные призеры ЧР-2023. С этого сезона Дрозд выступает с Елизаветой Шичиной. 

«Пока я еще в поиске, но стараюсь держать форму, чтобы потом побыстрее выйти на соревнования. Хотелось бы успеть в этом сезоне выступить на публике. Я была на контрольных прокатах в Петербурге, очень понравилась атмосфера, поняла, что скучаю.

Партнера хотела бы повыше себя, где-то в районе 184 сантиметров. Пробовала с разными парнями, немножко не сложилась именно комплекция, а это тоже очень важно в танцах. И слишком большой партнер — это тоже неудобно, потому что, когда он в полную силу будет толкаться, ты за ним просто не успеешь. А если он будет ехать в полноги, это тоже будет некрасиво. В общем, варианты были, но по эстетике не подошли. Не было такого, что я сказала: «Ты по гороскопу мне не подходишь».

В какой-то момент мы рассматривали вариант сотрудничества с Игорем Еременко, но не сложилось.

У Паши появилась идея сменить тренеров. А мне так хорошо у Александра Жулина… Смысл менять тренерский штаб, если в нем комфортно? И я как-то не придерживаюсь того, что нужно менять что-то именно в своем окружении — нужно начинать с себя. Так и разошлись: «Я хочу поменять». «А я не хочу менять». «Тогда я поменяю». В общем, мы оба не видели дальнейшей перспективы.

Мы реально много работали, и в целом у нас не было такого, что мы где-то поругались, разошлись. Спокойно приняли решение, что больше не будем вместе кататься, и он уходит. Расстались на хорошей ноте. Мы ведь уже взрослые люди», – сказала Шанаева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександр Жулин
logoПавел Дрозд
logoЕлизавета Шанаева
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