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Пайпер Гиллес вышла замуж

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес вышла замуж.

Спортсменка поделилась фото с торжества в своих соцсетях.

Гиллес выступает в танцах на льду с Полем Пуарье. Они трехкратные призеры чемпионатов мира.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Пайпер Гиллес
светская хроника
танцы на льду
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Пайпер Гиллес
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