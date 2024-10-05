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Фролова о конкуренции с 15-летними: «Каждый отдается этому спорту. И говорить про кого-то, что им легче и я рада быть взрослой, я не хочу»

19-летняя Анна Фролова высказалась о соперничестве с более юными фигуристками.

«Что плохого в том, что у нас есть девочки невероятные 15-16 лет? Ну, в момент, когда вы задаете такие вопросы, вы, наверное, ждете, что я скажу: «Да, я рада, должны быть все взрослые».

Но я ведь сама была 15-летней, 16-летней девочкой, которая точно так же выходила с той же Лизой Туктамышевой на чемпионат России, мой первый. Там были и Софья Самодурова, и Стася Константинова. Очень много спортсменок, которые были гораздо взрослее меня.

Не могу сказать, что я в тот момент понимала, что вот я такая молодая, мне легче, чем им! Нет. Точно так же нервничала, точно так же работала на тренировках, переживала.

Возможно, в плане физики в целом ты дольше можешь работать, потому что ты маленький, но это никак не отделяет того, это не значит, что 15-16-летние девочки не работают или им все дается легко.

Это все сложная работа. Каждый, кто выступает, он день и ночь отдается этому спорту. И говорить про кого-то, что им легче и я рада быть взрослой, я не хочу», — сказала Фролова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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женское катание
Анна Фролова
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