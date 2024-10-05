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Денис Васильев: «Было так неловко из-за того, что я забыл костюм, хотелось спрятаться где-нибудь во время шестиминутной разминки»

Денис Васильев рассказал о забытом костюме перед произвольной на Shanghai Trophy.

На турнире он занял второе место с результатом 257,55 балла. 

«Мне было так неловко из-за того, что я забыл костюм, хотелось спрятаться где-нибудь во время шестиминутной разминки. Понятию не имею, что произошло, это моя ошибка, видимо, я слишком сильно нервничал и переживал. 

Я был так счастлив, когда принесли мою сумку, это дало мне импульс. Хочу сказать огромное спасибо работникам здесь, они отреагировали мгновенно. Они действительно спасли мой день, и я невероятно им благодарен. 

Программа все еще суховата, нужно время, и я надеюсь, она преобразится. С нетерпением жду ее эволюции», – сказал латвийский фигурист. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
мужское катание
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Денис Васильев
Shanghai Trophy
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