Денис Васильев: «Было так неловко из-за того, что я забыл костюм, хотелось спрятаться где-нибудь во время шестиминутной разминки»

Денис Васильев рассказал о забытом костюме перед произвольной на Shanghai Trophy.

На турнире он занял второе место с результатом 257,55 балла.

«Мне было так неловко из-за того, что я забыл костюм, хотелось спрятаться где-нибудь во время шестиминутной разминки. Понятию не имею, что произошло, это моя ошибка, видимо, я слишком сильно нервничал и переживал.

Я был так счастлив, когда принесли мою сумку, это дало мне импульс. Хочу сказать огромное спасибо работникам здесь, они отреагировали мгновенно. Они действительно спасли мой день, и я невероятно им благодарен.

Программа все еще суховата, нужно время, и я надеюсь, она преобразится. С нетерпением жду ее эволюции», – сказал латвийский фигурист.