Александр Жулин: «Отлично отношусь к разрешению сальто. Оно только украшает фигурное катание»

Александр Жулин поддержал инициативу ISU о разрешении сальто в фигурном катании.

«Отлично отношусь к разрешению сальто в фигурном катании. Кто умеет, тот делает его прекрасно. А кто не умеет, у того сальто никогда не пойдет.

Единственное, считаю, что этот элемент не надо оценивать вообще никак. Сальто должно быть просто как украшение.

Они просто не понимают. Вот запрещают его, но не думают, что на сальто никто не пойдет, особенно если человек не готов. Поэтому абсолютно нормально отношусь к разрешению сальто. Оно только украшает фигурное катание.

Травмоопасный ли это элемент? Нет! Тогда всю гимнастику надо запретить. Там сплошные сальто. Что же вы ее не запрещаете?» — сказал Жулин.