Александр Жулин: «Отлично отношусь к разрешению сальто. Оно только украшает фигурное катание»

Теги сборная России ISU Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин поддержал инициативу ISU о разрешении сальто в фигурном катании.

«Отлично отношусь к разрешению сальто в фигурном катании. Кто умеет, тот делает его прекрасно. А кто не умеет, у того сальто никогда не пойдет.

Единственное, считаю, что этот элемент не надо оценивать вообще никак. Сальто должно быть просто как украшение.

Они просто не понимают. Вот запрещают его, но не думают, что на сальто никто не пойдет, особенно если человек не готов. Поэтому абсолютно нормально отношусь к разрешению сальто. Оно только украшает фигурное катание.

Травмоопасный ли это элемент? Нет! Тогда всю гимнастику надо запретить. Там сплошные сальто. Что же вы ее не запрещаете?» — сказал Жулин.

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7 комментариев
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Есть небольшая разница. Гимнасты не на льду, а на ковре и без острых коньков.
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Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
По-моему, речь лишь о том, чтобы не огрести дедакшн. И я совершенно согласна с тем, что сальто не надо оценивать. Но и наказывать за него не надо. Тогда будет меньше смысла его делать. Бонусов никаких - зачем делать?
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Это акробатика,орасно
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Акробаты и гимнасты долго тренируются, делая специальные упражнения, они хорошо владеют своим телом, но и у них случаются тяжёлые травмы. А здесь на коньках и на льду. Для Жулина было бы отлично, если бы ещё и наливали перед выходом на лёд исполнителям сальто.
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Абсолютно верно!
Без оценки, почему нет?
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Комментарий удален модератором
Мда , я даже представляю, как Букин и Степанова выполняют параллельное тройное сальто в ПП и сразу же последовала игра с лентой и мяч и это во время исполнения элементов хип-хопа , мммда !
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