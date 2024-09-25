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  • Марк Кондратюк: «Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь не поменяется»
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Марк Кондратюк: «Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь не поменяется»

Марк Кондратюк рассказал, как воспринимает отстранение от международных стартов.

– Третий сезон, как у российских спортсменов нет международных стартов. Ты участвовал в Олимпиаде, чемпионате Европы, международных турнирах, поэтому, наверное, тебе сложнее было перенастроить себя. В чем ты находишь мотивацию?

– Все медали и награды не являются для меня самоцелью. Я множество раз говорил, что люблю свое дело и мне непринципиально, где буду показывать свое мастерство. Если завтра скажут, что мы едем на международные соревнования, то я, безусловно, буду рад.

Я бы с удовольствием оказался вновь на международных турнирах. Но если их не будет, глобально моя жизнь никак не поменяется. Еще раз скажу: мне нравится мое дело, я постоянно самосовершенствуюсь в нем и у меня есть свои личные цели, которые я хочу достичь, пока я занимаюсь этим, пока мне позволяют возможности и здоровье.

– Неопределенность с олимпийскими командными медалями, а это тянулось достаточно долго, сильно выбивала?

– Ситуация была довольно двоякая. Поскольку все это затягивалось, то, с одной стороны, в какой-то степени я привык к существованию под «домокловым мечом», что он висит, вроде не мешает, но ты знаешь, что он всегда рядом и в любой момент может опуститься.

– Как ружье, которое висит на стене и может выстрелить.

– Да, пусть лучше это сравнение с ружьем. Вопрос лишь в том, какие последствия будут от выстрела? Попадет пуля в стену, разобьет окно или, не дай Бог, кого-то заденет...

Об окончательном решении я узнал на свадьбе Насти Губановой и Ромы Галая. Именно в тот момент, когда всем нужно было подойти к алтарю, где ожидали жених и невеста, мне сказали, что у нашей команды осталась бронзовая медаль.

Пока со всеми шел к алтарю, то в первые секунды от услышанного пребывал в «прострации», но постарался успокоиться, потому что не имел права на таком торжестве отвлекаться на личные моменты. И уже после церемонии, когда все направились в зал, я минут тридцать просто ходил по набережной, мне нужно было осмыслить все происходящее, – сказал фигурист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
мужское катание
командные соревнования
Анастасия Губанова
logoМарк Кондратюк
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