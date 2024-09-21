Левито о Nebelhorn Trophy: «Очень расстроилась после короткой программы, обычно не получаю таких низких баллов. Но важно вовремя переключиться – у меня это получилось»

Изабо Левито заявила, что на Nebelhorn Trophy смогла вовремя «переключиться».

Сегодня американская фигуристка заняла второе место на турнире в Оберстдорфе. Она набрала 61,30 балла за короткую программу и 136,83 за произвольную (198,13 в сумме).

«Короткая программа у меня тут вышла не очень удачной. Да, я очень расстроилась – обычно я не получаю таких низких баллов, но тут важно вовремя переключиться и сфокусироваться на произвольной. Мне кажется, у меня сегодня это получилось.

Сейчас самое начало сезона, так что впереди очень много работы – и над постановками, и над программами. Мне очень важно показывать эмоции, а сегодня я больше концентрировалась на элементах.

Я впервые катаюсь в платье такого цвета – но когда мы с тренером решили, что я буду кататься под «Грезы любви», обе синхронно предложили зеленую гамму и цветочный декор. В Италии я часто вижу скульптуру, символизирующую весну, и вот этот образ очень близок моей произвольной программе», – передает слова Левито корреспондент Sports Майя Багрянцева.