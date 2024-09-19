Скотт Моир сообщил, что у него родился второй ребенок

У трехкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Скотта Моира родился сын.

Об этом 37-летний канадский фигурист рассказал корреспонденту Sports Майе Багрянцевой.

Мальчик появился на свет четыре месяца назад и получил имя Джорджи Эрл. Это второй ребенок Моира, у которого в 2021 году родилась дочь Эмма.

Моир выступал в танцах на льду вместе с Тессой Виртью. Они побеждали на Олимпийских играх в командном турнире и дважды в танцах. Также они трижды выигрывали чемпионаты мира.

В 2022-м Моир женился на своей первой партнерше в танцах – Джеки Маскарин.