Скотт Моир сообщил, что у него родился второй ребенок
У трехкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Скотта Моира родился сын.
Об этом 37-летний канадский фигурист рассказал корреспонденту Sports Майе Багрянцевой.
Мальчик появился на свет четыре месяца назад и получил имя Джорджи Эрл. Это второй ребенок Моира, у которого в 2021 году родилась дочь Эмма.
Моир выступал в танцах на льду вместе с Тессой Виртью. Они побеждали на Олимпийских играх в командном турнире и дважды в танцах. Также они трижды выигрывали чемпионаты мира.
В 2022-м Моир женился на своей первой партнерше в танцах – Джеки Маскарин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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