Гран-при среди юниоров. Флорес и Ванг, Польман и Ренольди, Дерошер и Трэшер, Шимизу и Хонда покажут короткие программы
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Анкара, Турция
Пары
Короткая программа
Начало – 15:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
2. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)
Вторая разминка
4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
5. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания)
6. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)
Третья разминка
7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
8. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
9. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)
Четвертая разминка
10. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США)
11. Лиз Ренье – Лука Нандро (Франция)
12. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)
13. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина
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