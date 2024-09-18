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Гран-при среди юниоров. Флорес и Ванг, Польман и Ренольди, Дерошер и Трэшер, Шимизу и Хонда покажут короткие программы

19 сентября пары выступят с короткими программами на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Пары

Короткая программа

Начало – 15:45 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)

2. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания) 

Вторая разминка

4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)

5. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания)

6. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)

Третья разминка

7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

8. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

9. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)

Четвертая разминка

10. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США)

11. Лиз Ренье – Лука Нандро (Франция)

12. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)

13. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
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пары
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logoсборная Испании
сборная Словакии
Киран Трэшер
Алекс Лапски
Оливия Флорес
Люк Ванг
Жасмин Дерошер
Полина Польман
Габриэль Ренольди
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