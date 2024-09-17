Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
Более 1 млн рублей направили на благотворительность после контрольных прокатов.
14-15 сентября прокаты сборной России по фигурному катанию проходили в Санкт-Петербурге.
В рамках благотворительной программы «ДоброFON» за пожертвование 500 рублей в фонд «Дорога жизни» зрители получали плюшевого медведя, а за каждого мишку, брошенного на лед, сумма пожертвования увеличивалась до 3000 рублей.
В результате после двух дней прокатов на благотворительность было собрано 1 033 305 рублей.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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