Грицаенко упал на заходе во вращение и не смог докатать короткую программу на контрольных прокатах

Фигурист Грицаенко не смог докатать короткую программу на контрольных прокатах.

Сегодня Елизавета Осокина и Артем Грицаенко выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Грицаенко упал на заходе в параллельное вращение и не смог продолжить выступление.

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