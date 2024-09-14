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Грицаенко упал на заходе во вращение и не смог докатать короткую программу на контрольных прокатах

Фигурист Грицаенко не смог докатать короткую программу на контрольных прокатах.

Сегодня Елизавета Осокина и Артем Грицаенко выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Грицаенко упал на заходе в параллельное вращение и не смог продолжить выступление.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
пары
logoконтрольные прокаты
Елизавета Осокина
Артем Грицаенко
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