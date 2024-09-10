Роман Костомаров запустил собственное шоу на Rutube
Олимпийский чемпион Роман Костомаров объявил о запуске собственного шоу.
Проект Костомарова называется «По душам». Первым гостем стал комик и телеведущий Александр Ревва.
Шоу фигуриста выходит на Rutube.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Костомарова
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