Мозгов о работе тренером: «Все воспринимается совершенно по‑другому, но мне нравится»

Фигурист Сергей Мозгов рассказал о тренерской деятельности

Мозгов выступал в танцах на льду с Бетиной Поповой и Анной Яновской .

– Я выводил на первенстве Москвы пять дуэтов. Многие пары только недавно образовались, поэтому переходили из первого спортивного [разряда] в кандидаты [в мастера спорта]. Для начинающих, молодых – неплохо. Все откатали для первого раза очень даже прилично.

– Как чувствуете себя в роли тренера?

– Волнительно. Это совершенно другие эмоции. Все воспринимается совершенно по‑другому, но мне нравится. Судя по результатам, могу сказать, что у нас, кажется, неплохо получается.

– Вы занимаетесь больше постановкой программ или их отработкой?

– Все вместе. Это не разделяется. И постановки делаем, и отрабатываем их. Программы ставим вместе с Яновской Анной Святославовной.

– Сколько пар у вас в группе?

– У нас восемь дуэтов, с которыми стабильно работаем. Сейчас работаю только с танцорами.

– Тяжело находить общий язык с детьми?

– Нет. Они все всегда приходят в шоке и не понимают, как работают молодые специалисты, но потом они раскрываются, мы начинаем достаточно близко общаться.

– Волнуетесь за них сильнее, чем за себя?

– Однозначно. Это совершенно другие переживания. Когда ты сам выступаешь, можешь контролировать свои ошибки. А тут ты их выпустил и бессилен больше. Можешь только кричать, поддерживать, подбадривать и танцевать за бортиком вместе с ними.

– Нет желания тоже выйти на соревновательный лед?

– Думаю, я уже в свое время сказал достаточно в спорте. Да, можно было больше, но здоровье не позволяет, – сказал Мозгов .