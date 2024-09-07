Мозгов о работе тренером: «Все воспринимается совершенно по‑другому, но мне нравится»
Мозгов выступал в танцах на льду с Бетиной Поповой и Анной Яновской.
– Я выводил на первенстве Москвы пять дуэтов. Многие пары только недавно образовались, поэтому переходили из первого спортивного [разряда] в кандидаты [в мастера спорта]. Для начинающих, молодых – неплохо. Все откатали для первого раза очень даже прилично.
– Как чувствуете себя в роли тренера?
– Волнительно. Это совершенно другие эмоции. Все воспринимается совершенно по‑другому, но мне нравится. Судя по результатам, могу сказать, что у нас, кажется, неплохо получается.
– Вы занимаетесь больше постановкой программ или их отработкой?
– Все вместе. Это не разделяется. И постановки делаем, и отрабатываем их. Программы ставим вместе с Яновской Анной Святославовной.
– Сколько пар у вас в группе?
– У нас восемь дуэтов, с которыми стабильно работаем. Сейчас работаю только с танцорами.
– Тяжело находить общий язык с детьми?
– Нет. Они все всегда приходят в шоке и не понимают, как работают молодые специалисты, но потом они раскрываются, мы начинаем достаточно близко общаться.
– Волнуетесь за них сильнее, чем за себя?
– Однозначно. Это совершенно другие переживания. Когда ты сам выступаешь, можешь контролировать свои ошибки. А тут ты их выпустил и бессилен больше. Можешь только кричать, поддерживать, подбадривать и танцевать за бортиком вместе с ними.
– Нет желания тоже выйти на соревновательный лед?
– Думаю, я уже в свое время сказал достаточно в спорте. Да, можно было больше, но здоровье не позволяет, – сказал Мозгов.
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