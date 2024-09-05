Полина Шешелева: «Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России»

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали о целях на сезон

Пара занимает второе место после короткой программы на первенстве Москвы (59,64 балла).

«У нас проходили сборы, тренировались в усиленном режиме», – сказал Карнаухов.

«Катали очень много связок, программы целиком много раз.

Поменяли только короткую программу, ставил программу Антон Шибнев. На этот сезон мы хотели что-нибудь веселое и зажигательное, поэтому решили остановиться на этом варианте.

Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России», – отметила Шешелева .