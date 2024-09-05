Полина Шешелева: «Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России»
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали о целях на сезон
Пара занимает второе место после короткой программы на первенстве Москвы (59,64 балла).
«У нас проходили сборы, тренировались в усиленном режиме», – сказал Карнаухов.
«Катали очень много связок, программы целиком много раз.
Поменяли только короткую программу, ставил программу Антон Шибнев. На этот сезон мы хотели что-нибудь веселое и зажигательное, поэтому решили остановиться на этом варианте.
Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России», – отметила Шешелева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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