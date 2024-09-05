  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Полина Шешелева: «Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России»

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали о целях на сезон

Пара занимает второе место после короткой программы на первенстве Москвы (59,64 балла).

«У нас проходили сборы, тренировались в усиленном режиме», – сказал Карнаухов.

«Катали очень много связок, программы целиком много раз.

Поменяли только короткую программу, ставил программу Антон Шибнев. На этот сезон мы хотели что-нибудь веселое и зажигательное, поэтому решили остановиться на этом варианте.

Цель на сезон – выиграть два этапа и поехать на юниорское первенство России», – отметила Шешелева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
Антон Шибнев
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Первенство Москвы. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Черемных и Рудь, Симонова и Алексеенко покажут произвольные программы
5сегодня, 10:36
Первенство Москвы. Ковязина и Мохов выиграли короткую программу, Шешелева и Карнаухов – 2-е, Черемных и Рудь – 3-и
18вчера, 17:10
Павел Слюсаренко: «Восстановление Чикмаревой будет зависеть от ее здоровья. Надеемся, что к чемпионату России или последним этапам Гран‑при вы нас увидите»
153 сентября, 15:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой
1 минуту назад
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Хагара, Эбихара, Куперман, Нишино выступят с короткими программами
442 минуты назадLive
Артемий Мохов: «Учусь на стоматолога в РУДН. Наверное, хотел бы связать с этим свою жизнь»
245 минут назад
Первенство Москвы. Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов, Черемных и Рудь, Симонова и Алексеенко покажут произвольные программы
5сегодня, 10:36
Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами
1сегодня, 10:36
Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Гладки, Йоос покажут короткие программы
3сегодня, 08:30
Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве
сегодня, 07:15
Кам и О’Ши выиграли турнир John Nicks Pairs Challenge в США, Ефимова и Митрофанов 2-е, Гейниш и Чигирев – 3-и
9сегодня, 06:20
Александр Лакерник: «Не слышал разговоров о допуске российских фигуристов на международные старты в этом году»
17вчера, 21:44
Андрей Кутовой: «Не думаю о возобновлении карьеры. Пробую себя в новых ролях, уже поставил больше восьми программ для фигуристов»
10вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Телемак и Кулон, Коэн и Вохозка, Энкина и Коваленко представят короткие программы
1сегодня, 08:07
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9622 августа, 17:42Фото