Анна Щербакова: «Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере»
Фигуристка Анна Щербакова рассказала о приглашениях тренировать другие сборные
«Была ли мысль стать тренером? Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере. Я провожу либо сборы, либо мастер-классы.
В этом году была в Турции, во Франции, сейчас поеду в Китай. То есть тренерская карьера есть, но пока не в таком объеме, пока этого достаточно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. В новом сезоне она планирует поработать «в разных ролях».
«За кого буду болеть? Выделять фаворитов не буду, но буду задействована в соревнованиях, буду работать в разных ролях, буду присутствовать в разных ролях», – отметила фигуристка.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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