Анна Щербакова: «Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о приглашениях тренировать другие сборные

«Была ли мысль стать тренером? Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере. Я провожу либо сборы, либо мастер-классы.

В этом году была в Турции, во Франции, сейчас поеду в Китай. То есть тренерская карьера есть, но пока не в таком объеме, пока этого достаточно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. В новом сезоне она планирует поработать «в разных ролях».

«За кого буду болеть? Выделять фаворитов не буду, но буду задействована в соревнованиях, буду работать в разных ролях, буду присутствовать в разных ролях», – отметила фигуристка.