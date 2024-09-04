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Анна Щербакова: «Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о приглашениях тренировать другие сборные

«Была ли мысль стать тренером? Было много предложений – у нас и в других сборных, но пока не готова себя проявить в тренерской карьере. Я провожу либо сборы, либо мастер-классы.

В этом году была в Турции, во Франции, сейчас поеду в Китай. То есть тренерская карьера есть, но пока не в таком объеме, пока этого достаточно», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Щербакова не выступала на соревнованиях с 2022 года. В новом сезоне она планирует поработать «в разных ролях».

«За кого буду болеть? Выделять фаворитов не буду, но буду задействована в соревнованиях, буду работать в разных ролях, буду присутствовать в разных ролях», – отметила фигуристка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
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