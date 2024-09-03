Светлана Алексеева: «В конце сезона у Григорьевой диагностировали стрессовый перелом ноги. Два месяца Василиса не каталась, ходила на костылях»

Тренеры рассказали о проблемах Григорьевой и Артющенко при подготовке к сезону

«У Василисы с Женей подготовка к сезону сложилась не так, как мы планировали. В конце сезона у Василисы врачи диагностировали стрессовый перелом ноги. Два месяца она не каталась, ходила на костылях. Только в июне спортсменка вышла на лед, потихоньку начала скользить.

В июле мы начали ставить им программы. Старались делать все возможное с учетом рекомендаций врачей, чтобы ребята успели подготовиться и выступить на прокатах», – сказала Светлана Алексеева .

« Начали постановки с произвольного танца, как обычно делаем. Затем приступили к ритм-танцу, когда уже стали понятны новые требования. Василисе с Женей хотелось сделать что-то мощное, яркое. И когда наш специалист по современным танцам Егор Рыжов делал с ребятами в зале растанцовки, и я это увидела – «такое яркое пятно», то это сразу натолкнуло на мысль, какую музыку им взять на произвольную программу. <...>

В процессе работы родилась идея, что произвольный танец Василисы и Жени будет танго. Но мы взяли оригинальное исполнение – «Обливион» -- Tango Absinthe с вокалом, в современной версии, сыгранной по-новому. Ритм-танец у ребят на музыку – 2 WEI – Smoke On The Water. Мощная экспрессивная композиция», – отметила Елена Кустарова .