Роднина о россиянах на ОИ-2024: «Мы должны им всем сказать огромное спасибо! Каждый, кто выступал от нашей страны, старался показать лучший результат»
Ирина Роднина призвала поблагодарить россиян, выступавших на Олимпиаде-2024.
В Париже выступили 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. На их счету одна медаль – серебро в теннисе.
«Мы должны всем этим ребятам сказать огромное спасибо! Если бы мы официально бойкотировали эту Олимпиаду, то у нас следующие два цикла спортсмены бы не попадали на Игры.
Будущее нашего спорта должно говорить им спасибо. Я вижу огромный позитив в результатах наших девушек (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер). Им не хватило опыта и мастерства, но не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до золотой медали. Но они показали результат.
Думаю, каждый, кто выступал от нашей страны на этих соревнованиях, пытался показать лучший результат», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
«Не мог ни руку поднять, ни ногу передвинуть». Последний россиянин прощается с Олимпиадой
Такое редко от Родниной.
Спасибо Родниной за слова поддержки и разумную оценку ситуации.