Роднина о россиянах на ОИ-2024: «Мы должны им всем сказать огромное спасибо! Каждый, кто выступал от нашей страны, старался показать лучший результат»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина призвала поблагодарить россиян, выступавших на Олимпиаде-2024.

В Париже выступили 15 спортсменов из России в нейтральном статусе. На их счету одна медаль – серебро в теннисе. 

«Мы должны всем этим ребятам сказать огромное спасибо! Если бы мы официально бойкотировали эту Олимпиаду, то у нас следующие два цикла спортсмены бы не попадали на Игры.

Будущее нашего спорта должно говорить им спасибо. Я вижу огромный позитив в результатах наших девушек (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер). Им не хватило опыта и мастерства, но не хватило чуть-чуть, чтобы дотянуть до золотой медали. Но они показали результат.

Думаю, каждый, кто выступал от нашей страны на этих соревнованиях, пытался показать лучший результат», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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11 комментариев
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людей с гражданством сша, не должно быть в Российской государственной думе, как и во всей власти. это нонсенс.
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Вот из-за таких чинуш как ты, много хороших спортсменов пропустило Олимпиаду:(
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Адекватно.
Такое редко от Родниной.
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Молодец! Хорошо сказала
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Адекватность подъехала откуда не ждали.
Спасибо Родниной за слова поддержки и разумную оценку ситуации.
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Неожиданно, осознала🤷‍♀️‼️
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Да, в самый непростой момент для нашего спорта они сделали то, что и полагается спортсменам - приняли вызов. Надеюсь, в следующий раз будем участвовать уже в полном составе, с фланом и гимном.
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Адекватная
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Щяс Винер примажется
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