Чернышев о Заворотнюк: «Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо»

Петр Чернышев высказался о смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк.

Сегодня, 1 июня, актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Она скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Ее муж – фигурист и тренер Чернышев – выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы.

«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо», – сказал он.

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году. В 2018-м у пары родилась дочь Мила.