Чернышев о Заворотнюк: «Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо»
Петр Чернышев высказался о смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Сегодня, 1 июня, актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Она скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Ее муж – фигурист и тренер Чернышев – выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы.
«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо», – сказал он.
Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году. В 2018-м у пары родилась дочь Мила.
Уважение...
В каждом шоу участвовал, чтобы заработать денег. Сам уже стал на больного похож, как призрак. Худой, безумно уставший...
До последнего боролись за жизнь. Где-то в СМИ прочитала что не более 2 лет живут при такой болезни, а Анастасия 5 лет проборолась. Хоть маленькая дочка маму запомнила, я надеюсь.
Петру сил!
Последние 5 лет он делал все возможное и невозможное, чтобы поддержать любимую жену...
Поясну в хрестианстве считается, что душа умершего 9 дней находится на земле
Пете потребуется много сил, у него осталась семья.