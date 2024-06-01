Чернышев о Заворотнюк: «Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо»

Теги происшествия Петр Чернышев Фигурное катание

Петр Чернышев высказался о смерти своей супруги Анастасии Заворотнюк.

Сегодня, 1 июня, актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Она скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Ее муж – фигурист и тренер Чернышев – выразил уверенность в том, что любовь поклонников всегда придавала ей силы.

«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо», – сказал он.

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году. В 2018-м у пары родилась дочь Мила.

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12 комментариев
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Петр олицетворение любви и верности. Далеко не каждый мужчина способен выдержать такое испытание тихо, достойно, благородно. Спасибо его родителям, воспитавшим такого прекрасного мужчину. Светлая память Насте.
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Очень достойно Пётр и вся семья пережили это тяжёлое время.
Уважение...
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Восхищена как Петр Чернышёв вкалывал на протяжении всех этих лет, чтобы оплачивать медицинские счета и давать лучшее лечение неизлечимо больной жене.
В каждом шоу участвовал, чтобы заработать денег. Сам уже стал на больного похож, как призрак. Худой, безумно уставший...
До последнего боролись за жизнь. Где-то в СМИ прочитала что не более 2 лет живут при такой болезни, а Анастасия 5 лет проборолась. Хоть маленькая дочка маму запомнила, я надеюсь.
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Все обязательно будет хорошо!🙏
Петру сил!
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Держитесь, Петр.
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Анастасия оставила трёх деток, как продолжение себя.
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Светлая память Насте! Петр вызывает невероятное уважение, редкий мужчина так достойно проходит этот тяжелый и трагический путь! Соболезнование ему и родным Насти и сил вырастить дочку и сохранить воспоминания об этой красивой любви!
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Говорят надо подождать 9 дня. Пусть земля будет пухом для насти. А Петру сил.
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Огромные соболезнования семье и Петру...

Последние 5 лет он делал все возможное и невозможное, чтобы поддержать любимую жену...
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Насте земля пухом...Петру здоровья и сил.Настоящий Мужчина.Таких мало.
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Огромное уважение Петру и соболезнования всей семье, очень достойно прошли этот долгий и тяжёлый путь.
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Ответ Железная Леди
Говорят надо подождать 9 дня. Пусть земля будет пухом для насти. А Петру сил.
хотела исправить ком, но какая-то " добрая душа" за минуту влепила минус.
Поясну в хрестианстве считается, что душа умершего 9 дней находится на земле
Пете потребуется много сил, у него осталась семья.
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