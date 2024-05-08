Костылева и Литвинчева посетили инаугурацию президента как участники программ образовательного центра «Сириус»
Стало известно, почему Костылеву и Литвинчеву пригласили на инаугурацию президента.
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла 7 мая в Кремле. Ее посетили многие известные спортсмены.
В числе приглашенных на церемонию оказались юные фигуристки – 12-летняя Елена Костылева и 11-летняя Валерия Литвинчева.
«Выпускники образовательного центра «Сириус» приняли участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
На мероприятие были приглашены участники программ «Сириуса», которые проявили выдающиеся способности и добились высоких результатов в своих направлениях.
Участниками церемонии стали <...> фигуристки – победительницы Первенства России Елена Костылева и Спартакиады учащихся Валерия Литвинчева», – сообщается на странице федеральной территории «Сириус».
Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле
https://t.me/sirius_talents/1024?single
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