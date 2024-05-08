Костылева и Литвинчева посетили инаугурацию президента как участники программ образовательного центра «Сириус»

Стало известно, почему Костылеву и Литвинчеву пригласили на инаугурацию президента.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла 7 мая в Кремле. Ее посетили многие известные спортсмены.

В числе приглашенных на церемонию оказались юные фигуристки – 12-летняя Елена Костылева и 11-летняя Валерия Литвинчева.

«Выпускники образовательного центра «Сириус» приняли участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

На мероприятие были приглашены участники программ «Сириуса», которые проявили выдающиеся способности и добились высоких результатов в своих направлениях.

Участниками церемонии стали <...> фигуристки – победительницы Первенства России Елена Костылева и Спартакиады учащихся Валерия Литвинчева», – сообщается на странице федеральной территории «Сириус».

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле