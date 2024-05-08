Костылева и Литвинчева посетили инаугурацию президента как участники программ образовательного центра «Сириус»

Теги Владимир Путин Политика Елена Костылева Валерия Литвинчева Фигурное катание

Стало известно, почему Костылеву и Литвинчеву пригласили на инаугурацию президента.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина прошла 7 мая в Кремле. Ее посетили многие известные спортсмены.  

В числе приглашенных на церемонию оказались юные фигуристки – 12-летняя Елена Костылева и 11-летняя Валерия Литвинчева.

«Выпускники образовательного центра «Сириус» приняли участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

На мероприятие были приглашены участники программ «Сириуса», которые проявили выдающиеся способности и добились высоких результатов в своих направлениях.

Участниками церемонии стали <...>  фигуристки – победительницы Первенства России Елена Костылева и Спартакиады учащихся Валерия Литвинчева», – сообщается на странице федеральной территории «Сириус».

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле

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14 комментариев
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Ответ Е...С
А все здесь на Плющенко набросились.
Среди детей моих знакомых есть те, кто были в Сириусе. Очень талантливые, музыкант и художник. И ребят, которые участвуют в программах Сириуса очень много, (и это здорово, отзывы прекрасные) Но их не пригласили🤷‍♀️
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-6
+4
Ответ Е...С
А все здесь на Плющенко набросились.
При чем тут Плющенко, если вчера перед мероприятием Песков сказал, что приглашены дети - выпускники Сириуса. Никакой Плющенко никого в Кремль провести не может, приглашения именные.
+8
-5
+3
А все здесь на Плющенко набросились.
+7
-5
+2
Ответ N-fox
Среди детей моих знакомых есть те, кто были в Сириусе. Очень талантливые, музыкант и художник. И ребят, которые участвуют в программах Сириуса очень много, (и это здорово, отзывы прекрасные) Но их не пригласили🤷‍♀️
Там и музыканты тоже были. Не могут же пригласить всех.

https://t.me/sirius_talents/1024?single

https://vk.com/wall418161316_16038
+4
-2
+2
Хорошо, что хоть не позвали самоделкину, дэвис, губанову
+1
-1
0
Ответ N-fox
Среди детей моих знакомых есть те, кто были в Сириусе. Очень талантливые, музыкант и художник. И ребят, которые участвуют в программах Сириуса очень много, (и это здорово, отзывы прекрасные) Но их не пригласили🤷‍♀️
Мой сын был в Сириусе. Если бы пригласили всех, кто там был, то мероприятие надо было на стадионе Лужники проводить, да и то не факт, что хватило бы мест. Как вы себе это представляете? Почитайте оригинал новости, там не только спортсменов пригласили.
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