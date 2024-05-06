Мао Асада о желании прыгнуть тройной аксель: «Я не сдаюсь. Раз сказала, что сделаю это к 35 годам, то должна»

Японская фигуристка Мао Асада рассказала об эмоциях после завершения карьеры.

Асада ушла из спорта в 2017 году. Она является трехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2010.

«После решения завершить карьеру я подумала: если мне удалось справиться с давлением в Сочи и Ванкувере, то все в порядке. Будучи спортсменом, я никогда не сдавалась и делала все, что в моих силах. И тот факт, что я смогла через все пройти, по-прежнему меня воодушевляет.

Я была одержима победами, но сейчас понимаю, что это не главное. Матико Ямада (тренер) всегда говорила: нужно стать фигуристом, которого полюбят и запомнят. После Олимпийских игр я была крайне разочарована, но чувствовала огромное облегчение благодаря окружавшим меня людям. Они дали понять, что эмоции важнее результата», – сказала 33-летняя Асада.

По словам фигуристки, сейчас она мечтает открыть собственный ледовый комплекс – его строительство завершится осенью 2024-го в городе Татикава. Также Асада хочет в ближайшее время вновь исполнить тройной аксель на льду.

«Разумеется, я не сдаюсь. Раз сказала, что сделаю это к 35 годам, то должна это сделать!» – добавила она.