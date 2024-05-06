Мао Асада о желании прыгнуть тройной аксель: «Я не сдаюсь. Раз сказала, что сделаю это к 35 годам, то должна»

Теги Мао Асада Сочи-2014 Ванкувер-2010 сборная Японии женское катание Матико Ямада Фигурное катание

Японская фигуристка Мао Асада рассказала об эмоциях после завершения карьеры.

Асада ушла из спорта в 2017 году. Она является трехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2010.

«После решения завершить карьеру я подумала: если мне удалось справиться с давлением в Сочи и Ванкувере, то все в порядке. Будучи спортсменом, я никогда не сдавалась и делала все, что в моих силах. И тот факт, что я смогла через все пройти, по-прежнему меня воодушевляет.

Я была одержима победами, но сейчас понимаю, что это не главное. Матико Ямада (тренер) всегда говорила: нужно стать фигуристом, которого полюбят и запомнят. После Олимпийских игр я была крайне разочарована, но чувствовала огромное облегчение благодаря окружавшим меня людям. Они дали понять, что эмоции важнее результата», – сказала 33-летняя Асада.

По словам фигуристки, сейчас она мечтает открыть собственный ледовый комплекс – его строительство завершится осенью 2024-го в городе Татикава. Также Асада хочет в ближайшее время вновь исполнить тройной аксель на льду.

«Разумеется, я не сдаюсь. Раз сказала, что сделаю это к 35 годам, то должна это сделать!» – добавила она.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Нужно стать фигуристом, которого полюбят и запомнят" - и это про прекрасную Мао. Ей удалось.
+7
-1
+6
Три раза быть на вершине ЧМ и взять серебро ОИ - многим об этом только мечтать. И Мао права, она действительно запомнилась и заняла своё заслуженное место среди самых лучших фигуристок мира. Желаю чтобы всё сложилось с ледовым комплексом, Мао всегда была очень работоспособной и отдавала всю себя любимому делу, здесь, думаю, отдача будет не меньшей. Ну а сделать ультра-си в таком возрасте - отвал всего. Только удачи. Приятно было вновь услышать о ней.
+2
-1
+1
Мао вроде бы год или два назад выкладывала видео с трикселем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий