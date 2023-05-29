Мао Асада откроет свой ледовый комплекс в Японии осенью 2024 года

Трехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Мао Асада откроет ледовый комплекс в японском городе Татикава (в префектуре Токио) осенью следующего года.

На участке площадью 9000 квадратных метров будут расположены два катка, тренировочный центр, балетная студия и выставочный зал, посвященный карьере Асады.

Комплекс получит название Mao Rink. Идея проекта зародилась два года назад при поддержке компании Tachihi Holdings.

«Хочу, чтобы здесь люди наслаждались фигурным катанием и в будущем дошли до соревнований, где им однажды удастся завоевать медали на мировой арене», – ранее заявляла Асада.

Фигуристке 32 года, она завершила карьеру в 2017-м. В составе сборной Японии она трижды побеждала на ЧМ в одиночном катании (2008, 2010, 2014) и становилась серебряным призером Олимпиады-2010 в Ванкувере.