Валиеву и Щербакову исключили из списка действующих спортсменов «Хрустального» в базе данных «Спорт вокруг»

Щербакову и Валиеву удалили из списка действующих спортсменов школы «Хрустальный».

База данных сайта «Спорт вокруг» сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы. Она содержит данные о более чем 11 тысячах фигуристов.

В списке действующих спортсменов «Хрустального» – 211 имен. Фигуристки Анна Щербакова и на данный момент перенесены в категорию «Бывшие спортсмены», включающую 442 человека.

Олимпийская чемпионка пропустила два сезона, но не объявляла о завершении карьеры.

Камила Валиева 29 января этого года была дисквалифицирована за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.

Спорт, выгнавший Валиеву, останется с ее рекордами навсегда. Американский журналист против новых правил