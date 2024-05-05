Валиеву и Щербакову исключили из списка действующих спортсменов «Хрустального» в базе данных «Спорт вокруг»
Щербакову и Валиеву удалили из списка действующих спортсменов школы «Хрустальный».
База данных сайта «Спорт вокруг» сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы. Она содержит данные о более чем 11 тысячах фигуристов.
В списке действующих спортсменов «Хрустального» – 211 имен. Фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева на данный момент перенесены в категорию «Бывшие спортсмены», включающую 442 человека.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустила два сезона, но не объявляла о завершении карьеры.
Камила Валиева 29 января этого года была дисквалифицирована за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.
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По Анне и Ками понятно. Головой понимаешь, но стадия принятия все еще не наступила...
По Ками да, будем верить в чудо, что нам еще остается...
Что до Трусовой и Щербаковой - ну да... все так и есть. Что до Ками - на период дисквала так спокойнее. Искренне надеюсь что ее карьера в ФК еще не окончена.