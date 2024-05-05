Валиеву и Щербакову исключили из списка действующих спортсменов «Хрустального» в базе данных «Спорт вокруг»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Щербакову и Валиеву удалили из списка действующих спортсменов школы «Хрустальный».

База данных сайта «Спорт вокруг» сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы. Она содержит данные о более чем 11 тысячах фигуристов.

В списке действующих спортсменов «Хрустального» – 211 имен. Фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева на данный момент перенесены в категорию «Бывшие спортсмены», включающую 442 человека.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустила два сезона, но не объявляла о завершении карьеры.

Камила Валиева 29 января этого года была дисквалифицирована за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.

Спорт, выгнавший Валиеву, останется с ее рекордами навсегда. Американский журналист против новых правил

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47 комментариев
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Ответ Александр
с Валиевой понятно, она не может сейчас тренироваться в гос.школе/учреждении... а вот по Ане интересно...
Ну, логично, что Аню отчислили. Она не выступает, и не планирует, видимо, больше соревноваться. Алину тоже так после приостановки отчислили
+15
-2
+13
А в чем новость-то? Я понимаю еще, если бы это были базы данных самих федерации или Хрустального. Но чем «Спорт вокруг» отличается от других подобных неофициальных ресурсов? На каком-нибудь allskaters Щербакова и Валиева могут значиться как действующие спортсменки - это что-то меняет?
+13
-6
+7
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Так Саша никак не может быть действующей спортсменкой "хрустального", поскольку перешла осенью 2022 года к Соколовской
+8
-1
+7
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Так там и Алина в списке отчисливших😅
+8
-3
+5
Ответ Gosha Goshaa
во первых они все тренеруются в новом центре в чем проблема но мнея до сих пор удивляет во что превратилось спортивное журналистка это ужас
Так называемые журналисты полностью деградировали
+8
-3
+5
во первых они все тренеруются в новом центре в чем проблема но мнея до сих пор удивляет во что превратилось спортивное журналистка это ужас
+9
-4
+5
с Валиевой понятно, она не может сейчас тренироваться в гос.школе/учреждении... а вот по Ане интересно...
+11
-7
+4
Ответ Зиля Бадриева
Это все знают, а сейчас то что? В АП числится, или в тшт опять перешла? Вон как ее хрусталята стали нахваливать. Яна молчит про нее, а ведь могли бы взять ее в гастроли
Так они и взяли, Трусова только что в Минске выступала в шоу ЯР
+6
-2
+4
Ответ Зиля Бадриева
Глейха и кучу людей исключили из сборной Москвы. И тут непонятка, может идет масштабная реорганизация фк
не из сборной, а из списков тренеров федерации... по отчётности, в списках 1300+ тренеров... из них "уникальных" 1100... т.е. 200 человек либо в нескольких "школах" числятся, либо ведут параллельно "индивидуальную тренерскую практику"... Глейх как физ.лицо исключён... но продолжает числиться как тренер Хрустального (или как там у них оф.название сейчас?)
+4
-1
+3
Ответ Gosha Goshaa
во превых они в новом центре тенеруются
И что? Их и с нового дворца отчислили, так как они не действующие спортсмены, и не планируют соревноваться. Алина тоже отчисленна, но ей никто не мешает приходить на каток тренироваться и ставить программы.
+3
-1
+2
Гораздо более интересно про Садкову, что она тоже там как "бывшая", хотя она и не представляла никогда Хрустальный.
По Анне и Ками понятно. Головой понимаешь, но стадия принятия все еще не наступила...
+10
-9
+1
Ответ Зиля Бадриева
Новый центр ЭТ- юридически отделился от Хрустального? Или это единая школа?
Они отделились от Самбо-70, новый дворец - это хрустальный
+2
-1
+1
Ответ Александр Шульгин
Так называемые журналисты полностью деградировали
да
+4
-3
+1
Ответ Зиля Бадриева
Комментарий скрыт
Уже тысячу раз написали, что резерву зарплату не платят. И списки сборной обновят через месяц.
+3
-2
+1
Ответ EmperorNazer
А в чем новость-то? Я понимаю еще, если бы это были базы данных самих федерации или Хрустального. Но чем «Спорт вокруг» отличается от других подобных неофициальных ресурсов? На каком-нибудь allskaters Щербакова и Валиева могут значиться как действующие спортсменки - это что-то меняет?
Прекрасно, но это не значит, что информация, публикуемая там, может приравниваться к официальной инфе от федры.
+1
0
+1
Ответ EmperorNazer
А в чем новость-то? Я понимаю еще, если бы это были базы данных самих федерации или Хрустального. Но чем «Спорт вокруг» отличается от других подобных неофициальных ресурсов? На каком-нибудь allskaters Щербакова и Валиева могут значиться как действующие спортсменки - это что-то меняет?
Отличается тем, что у Мосфедры в отличие от других с ним заключён официальный партнёрский договор.
+3
-2
+1
Ответ Александр
к стати да - не понятно, учитывается или нет этот момент... но Аню, кажись, в новом центре ещё не видели...
Вы, видимо, совсем не в курсе происходящего) В открытом доступе есть видео и фото, как Аня тренировались в новом дворце, до травмы, конечно)
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Ответ garovatat
В телеге кто-то принес: "Друзья, Даша Садкова никогда на соревнованиях не представляла МАФК "Хрустальный". Она представляет школу Республики Марий Эл СШОР по ЛВС. Не начинайте панику." Хотя по идее ее фамилии там быть в принципе не должно, может ошибка. Также пишут что там фамилия Лукашовой есть, сведения очевидно не актуальные. Что до Трусовой и Щербаковой - ну да... все так и есть. Что до Ками - на период дисквала так спокойнее. Искренне надеюсь что ее карьера в ФК еще не окончена.
Лапи опять разгоняют.
По Ками да, будем верить в чудо, что нам еще остается...
+5
-4
+1
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Гораздо более интересно про Садкову, что она тоже там как "бывшая", хотя она и не представляла никогда Хрустальный. По Анне и Ками понятно. Головой понимаешь, но стадия принятия все еще не наступила...
В телеге кто-то принес: "Друзья, Даша Садкова никогда на соревнованиях не представляла МАФК "Хрустальный". Она представляет школу Республики Марий Эл СШОР по ЛВС. Не начинайте панику." Хотя по идее ее фамилии там быть в принципе не должно, может ошибка. Также пишут что там фамилия Лукашовой есть, сведения очевидно не актуальные.
Что до Трусовой и Щербаковой - ну да... все так и есть. Что до Ками - на период дисквала так спокойнее. Искренне надеюсь что ее карьера в ФК еще не окончена.
+6
-5
+1
Загитова,Трусова,Медведева- числятся?
+6
-5
+1
Ответ Галия Рахимова
Загитова,Трусова,Медведева- числятся?
и даже Слуцкая))
+1
-1
0
Ответ Lerochka
Даша всегда представляла Марий-Эл
не считая перерывы в её выступлениях... там может 1 месяц в межсезонье она "по бумагам" числилась, но уже как "бывшая" считается...
+1
-1
0
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Гораздо более интересно про Садкову, что она тоже там как "бывшая", хотя она и не представляла никогда Хрустальный. По Анне и Ками понятно. Головой понимаешь, но стадия принятия все еще не наступила...
ну может в какой-то период переводилась в Хрустальный, но после обратно "вернулась" в регион...
+1
-1
0
Ответ Зиля Бадриева
В Ташкент и Баку не взяли
Так, можт, она сама не поехала? Наверняка рванет в отпуск на Мальдивы
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-1
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Похоже это была реклама сайта
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Вопрос один, зачем в одну кучу все мешать
+3
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Глейха и кучу людей исключили из сборной Москвы. И тут непонятка, может идет масштабная реорганизация фк
+6
-6
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и что
+7
-7
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Ответ Marya Y
У вас открылось?
"повесили" страницу...
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Ответ Александр
"повесили" страницу...
Ясно. Жаль, хотела посмотреть полные списки.
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