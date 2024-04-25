Анастасия Зинина: «У меня со здоровьем все хорошо, сейчас восстанавливаюсь. Рада, что пережила достаточно сложный период»

Теги сборная России женское катание Анастасия Зинина Турнир на призы ФФК Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина высказалась о возвращении на лед.

17-летняя спортсменка пропустила большую часть сезона из-за травмы.

«У меня со здоровьем все хорошо, сейчас просто восстанавливаюсь. Был достаточно сложный период. Рада, что я его пережила, переждала. Стараюсь возвращаться», – цитирует Зинину «Чемпионкат.com».

Сегодня Зинина заняла 11-е место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга, набрав 56,54 балла.

«Ощущения от проката хорошие. Я выполнила поставленные задачи. В течение сезона были проблемы, сейчас у меня со здоровьем все хорошо, восстанавливаюсь после травмы.

После этого турнира будем готовиться к новому сезону. Пока не знаю, оставим ли эти программы или поставим новые. Еще я буду рада выступить в шоу. Приглашений пока нет, но мне бы хотелось», – приводит слова Зининой «Матч ТВ».

Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий